Gattuso un anno dopo il suo arrivo al Napoli: "Oggi io e il mio staff siamo ancora più convinti"

vedi letture

Un anno dopo il suo arrivo quanto è soddisfatto del lavoro? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli che alla vigilia della decisiva sfida contro la Real Sociedad ha risposto così: "Non lo so, penso che abbiamo fatto buone cose. Io e il mio staff siamo soddisfatti per il lavoro fatto in questo anno, ma la verità è che abbiamo a disposizione una squadra giovane e forte, oggi siamo ancora più convinti che questa è la squadra perfetta per come vediamo il calcio. Non so in che percentuale sono soddisfatto, ma sicuramente abbiamo fatto delle buone cose", ha detto.

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso