Gattuso un anno dopo: solo Juve e Napoli hanno conquistato più punti

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina.. Stasera Juve-Valencia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale - Leggi la news, CLICCA QUI! Stasera Roma-Real Madrid: tutti gli aggiornamenti in tempo...

Lukovic: "Napoli, al San Paolo una Stella Rossa in fiducia"

Juve, non solo Champions: stasera Paratici studierà Gaya

Cagliari, Maran: "Prova di maturità ma non dobbiamo accontentarci"

Inter, Zhang studia il nuovo stadio degli Spurs in ottica San Siro

Milan, Ibra a caccia in Turchia in attesa della chiamata di Leonardo

Marotta-Lotito, pace fatta. E Milinkovic può tornare in orbita Inter

Pavarese: "Fino a domenica solo elogi per i cambi di Ancelotti"

Zeman tira giù la maschera: "Il mio cuore è per la Lazio"

Torino, De Silvestri: "Dispiace non aver vinto ma siamo in crescita"

Balotelli a Gattuso: "In tanto vorremmo parlare con Salvini"

Il rosso di CR7 e il dimenticatoio. Murillo-Valencia, non come sperato

Juve, Rabiot e Ramsey gli affari low cost per la prossima stagione

Punti conquistati in campionato nell'ultimo anno solare Juventus 98 punti Napoli 82 Milan 66 Roma 65 Inter 64 Lazio 63 Atalanta 62 Fiorentina 57

Risultati in tutte le competizioni Partite complessive: 51 Vittorie: 24 Pareggi: 15 Sconfitte: 12 Gol fatti: 74 Gol subiti: 56

Esattamente un anno fa, Gennaro Gattuso fu chiamato a guidare il Milan . Dopo l'esonero di Vincenzo Montella, l'allora amministratore delegato Marco Fassone decise di promuovere l'allenatore della Primavera che ancora oggi è alla guida dei rossoneri. In basso i numeri.

