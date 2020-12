Gattuso vuole giocatori come lui? "No, li metterei in panchina. Ma non basta solo il fioretto"

Simpatico scambio di battute nello studio di Sky Sport. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la vittoria sul Crotone è stato interpellato sulla volontà di avere profili in squadra com'era lui quando giocava. Pronta la risposta del tecnico: "Non voglio i giocatori che assomigliano a me: mi piacciono più tecnici ma ci vuole la squadra. Non possiamo sempre giocare di fioretto, ci vuole il coltello tra i denti. Quelli come me però non li metterei! Non ero capace per un calcio così ragionato come quello di oggi, avrei fatto tanta panchina in una squadra così. E non sto rinnegando niente, sono orgoglioso della mia carriera: penso solo che il calcio sia cambiato negli ultimi anni. Bravi anche noi a imparare dagli altri".

