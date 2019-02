Gattuso vuole la bolgia a San Siro. Per il Milan inizia un nuovo campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E’ stato un inizio di 2019 faticoso e impegnativo per il Milan, in cui ha dovuto affrontare tanti big match e non è uscito mai sconfitto, tranne nella finale di Supercoppa contro la Juve. I rossoneri hanno vinto due volte in trasferta contro Samp e Genoa, hanno battuto e pareggiato il Napoli e fermato la Roma all’Olimpico, ora inizierà un nuovo campionato. Perché sulla carta inizieranno partite alla portata dei ragazzi di Gattuso. Stasera il Cagliari, tra una settimana l’Atalanta, e poi Empoli, Sassuolo e Chievo, prima del derby. E sarà in queste gare che il Milan dovrà dimostrare di aver cambiato rotta, perché all’andata arrivarono tre pareggi deludenti, mentre questa volta il tecnico calabrese vuole bottino pieno per tenere il passo Champions: “Dobbiamo essere bravi noi. Quando ci sono 50/60mila spettatori è uno stadio che spinge, ma dobbiamo essere bravi ad entusiasmarli con un buon calcio e voglia. Sulla carta sembrano partite facili le prossime, ma in A niente è facile. Tutto va affrontato con concentrazione e desiderio, il segreto è tutto lì: trasformare il nostro stadio in una bolgia. Lo faremo con senso di appartenenza e tutte le nostre componenti", ha spiegato l’allenatore.

Il Milan dopo tante settimane ha avuto il tempo di studiare l’avversario e di riposare per presentarsi al meglio contro i sardi: "In questa settimana i giocatori hanno avuto modo di trovare un po' di riposo, spesso fa meglio il recupero del lavoro”. Sarà comunque la stessa formazione vista contro la Roma, con Donnarumma tra i pali, alla sua 150esima presenza con la maglia milanista, poi ancora Calabria con Romagnoli, Musacchio e Rodriguez. Conti si accomoderà in panchina, mentre serviranno ancora una quindicina di giorni per vedere sia Caldara che Zapata. A centrocampo gli intoccabili: Kessie, Bakayoko e Paquetà. In attacco ancora Suso con Piatek e Calhanoglu. Scalpita per un posto da titolare Patrick Cutrone ma sarà l’arma in più di Gattuso a gara in corso.