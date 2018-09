Gazidis c'è: in chiusura la trattativa tra il Milan e il dirigente dell'Arsenal

Sta per sbloccarsi la trattativa per l'approdo al Milan di Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell'Arsenal che arriverebbe in Italia per ricoprire il ruolo di ad del club rossonero.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la chiusura della trattativa è ormai vicina. il Milan - riferisce la rosea - avrebbe deciso di mettere a bilancio un ricco stipendio per il futuro amministratore delegato.