Gazidis da Pioli senza Boban e Maldini. Il segno della spaccatura in un pranzo

La presenza di Ivan Gazidis a Milanello per pranzare con Stefano Pioli, per incontrare il suo staff, per vedere la squadra, è significativa. Nei giorni dopo l'uragano societario, il dirigente ex Arsenal era nella casa dei giocatori del Milan, il centro sportivo. Lui, non Zvonimir Boban. Non Paolo Maldini. Non Frederic Massara. Il rapporto con l'area tecnica è ai minimi storici, la scelta di Gazidis, in concerto con Hendrik Almstadt, è fatta: nuova rivoluzione, via tutti e dentro Ralf Rangnick oppure un altro tecnico con un ds-scout gradito alla dirigenza. Ma non Boban e Maldini.