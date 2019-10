Gazidis: "L'impegno di Elliott incrollabile e incessante. Investiti 135 mln"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Progetti, ambizioni future ma anche uno sguardo al triste presente. Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, è intervenuto durante l'assemblea degli azionisti: "L'impegno di Elliott è incessante e incrollabile. Sono un privilegiato e farò tutto quello che posso per riportare il Milan sulla strada giusta, sono convinto che possiamo raggiungere la meta se lavoreremo insieme. Riusciremo a ripristinare l'orgoglio del Milan. La visione di Elliott è chiara e audace, per riportare il Milan in alto e non metterci 10-15 anni per farlo. So che c'è ancora tanta strada da fare, ci vorrà tempo e sarà difficile. Malgrado le perdite, ereditate, il club ha una forza finanziaria strutturata. Siamo riusciti ad investire 135 milioni, una cifra tra le più alte in Europa. Abbiamo preso persone che amano il club per ampliare le visione calcistica, ma tutti lavorano per migliorare. Vogliamo di più; l'inizio di stagione è stato deludente, ma Pioli avrà tutto il nostro sostegno."