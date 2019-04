Gazidis-Leonardo, le strade per il futuro Milan. Dipende dalla Champions

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potesse scegliere soltanto Ivan Gazidis, andrebbe dritto su Mauricio Pochettino del Tottenham o sul vecchio amico e compagno di viaggio, Arsene Wenger. Dovesse farlo soltanto Leonardo, allora l'allenatore del futuro del Milan sarebbe Antonio Conte, magari il sogno José Mourinho. Questo se il Milan dovesse arrivare in Champions League, s'intende, nelle idee dell'ex dirigente dell'Arsenal e del brasiliano. E Gennaro Gattuso? La sensazione è che con tutta probabilità sarà separazione. Comunque vada, nonostante oggi il tecnico abbia cercato di spegnere casi, voci e chiacchiere degli ultimi tempi. Suo malgrado, Gattuso sembra a rischio con la Champions, figuriamoci senza. Lì, però, il Milan dovrebbe forse ridimensionare l'obiettivo per la panchina, almeno in quanto a prestigio assoluto e titoli vinti finora. Non certo per il valore del tecnico: perché Eusebio Di Francesco, al netto dell'esonero dalla Roma, gode della stima di moltissimi. Figuriamoci Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta dei miracoli, o Maurizio Sarri, che stringendo denti e sigarette, cerca di tenersi stretto il Chelsea. In fondo la certezza ad oggi sembra una, il Milan senza Gattuso. La seconda è che la società ha più anime che devono trovare una quadra, scegliere insieme. Perché alla fine, una rischia di scontentare sempre l'altra altrimenti.