Gazidis: "Non oso immaginare cosa sarebbe stata la pandemia senza il Fairplay finanziario"

Lunga intervista all’Associaced Press per l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. L’ex Arsenal ha parlato anche della situazione societaria del Milan e sugli influssi della pandemia di Covid-19 sul mondo del calcio: “Abbiamo ereditato una situazione molto difficile. Ho paura a pensare cosa avrebbe significato per il mondo del calcio se questa crisi fosse arrivata prima del FairPlay finanziario. Per questo possiamo dire che l’impatto attuale non è poi così drammatico come sarebbe potuto essere”.