Gazidis: "Serve giusto mix tra giovani ed esperti. Lo stadio è fondamentale nel nostro percorso"

vedi letture

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha parlato in conferenza stampa dei piani e delle strategie future del Milan: "Abbiamo una squadra giovane che sta migliorando in modo positivo. Il nostro obiettivo è dare continuità a questo percorso. Servirà il giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza, non prenderemo solo giovani. Abbiamo una grande sfida da affrontare insieme a Paolo e Ricky: sviluppare il club e la squadra mantenendo un equilibrio finanziario virtuoso e sostenibile. In questo percorso la componente dello stadio è fondamentale e stiamo lavorando tutti insieme".

Clicca qui per leggere tutte le parole di Ivan Gazidis

Clicca qui per leggere tutte le parole di Ricky Massara