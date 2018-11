Gazzola: "Dovrò farmi trovare pronto. C'è entusiasmo nello spogliatoio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunga intervista concessa alla Gazzetta di Parma da parte di Marcello Gazzola, unico parmigiano presente in rosa, che ha così commentato l'avvio difficile di stagione a livello personale: "Sono scelte tecniche del mister che ci stanno. È successo che nell’ultima parte del ritiro estivo ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori per un po’. Il campionato è iniziato e il mister ha fatto le sue scelte per sopperire alla mia assenza e la squadra ha fatto bene, ma conta farsi trovare sempre pronti quando si viene chiamati in causa“

State vivendo un gran momento, cosa si dice nello spogliatoio?

“C’è tantissimo entusiasmo sia all'interno dello spogliatoio che in tutte le componenti della società. Ma sappiamo tutti che la strada è ancora molto lunga e che in poche giornate si può vanificare l'ottimo lavoro svolto finora“.

Per te la gara con il Sassuolo non sarà come tutte le altre:

"Al di là del calcio a Sassuolo ho vissuto momenti bellissimi come la nascita dei miei figli. Anche se essere tornato a casa è ancora più bello“.

Hai vissuto anni nel Sassuolo, che realtà è?

"È un club che sicuramente è cresciuto tanto negli ultimi anni, fino a raggiungere l’Europa League. Ha acquisito una mentalità vincente e penso che oggi sia una realtà consolidata del calcio italiano. Quest’anno poi ha fatto un ulteriore salto di qualità prendendo giocatori di alto livello come Boateng ma cercheremo di far valere le nostri armi“.