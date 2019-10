Genk-Napoli, i voti ai tecnici: le scelte di Ancelotti in attacco non pagano

Fonte: Inviato a Genk

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un pareggio che vale qualcosa in più, per il Genk, mentre il Napoli esce dalla Luminus Arena con l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate dai suoi giocatori. E qualche dubbio sull’assenza di Insigne.

FELICE MAZZU 6,5 - Delude chi si aspettava che imparasse la lezione del 6-2 di Salisburgo e si coprisse. Schiera un 4-2-3-1 iper-offensivo, che soprattuto nel primo tempo concede qualcosa al Napoli, ma spaventa Meret in più di un'occasione. Alla fine della fiera, meriterebbe anche qualcosa in più del pareggio che comunque da queste parti si può considerare un buon risultato.

CARLO ANCELOTTI 5,5 - Al netto dell’esclusione di Insigne, la scelta di mandare in campo una coppia d’attacco praticamente inedita non paga. Milik-Lozano non si cercano e non si trovano, soprattutto non segnano. Prova a cambiare le carte in tavola, ma nel secondo tempo va anche peggio e gli azzurri non si avvicinano più alla porta avversaria.