Genk, Wolf: "Napoli non in gran forma. Proviamo a vincere!"

Hannes Wolf, tecnico del Genk, conta di approfittare del momento di forma non eccezionale del Napoli. "So che in questo momento il Napoli vive un periodo difficile - ha detto l'allenatore della formazione belga in conferenza stampa -, anche contro l’Udinese erano sempre in attacco ma con un contropiede hanno preso gol. Domani sarà una sfida aperta e noi proveremo a vincere".

