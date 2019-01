Gennaio in difesa, mercato all’attacco: i nomi più caldi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un gennaio in difesa. Non perché le squadre coinvolte non abbiano intenzione di darsi battaglia per arrivare ai rispettivi obiettivi, tutt’altro, ma piuttosto perché proprio il ruolo di difensore è quello che sta attraendo il maggior numero di investimenti nella sessione di mercato in corso. Il fatto che l’Inter si sia premunita prenotando di fatto Diego Godin in scadenza con l’Atletico a fine stagione, ne è testimonianza più che eloquente. Anche perché, proprio per Marotta ed Ausilio, gli investimenti potrebbero essere tutt’altro che terminati. Andersen è l’obiettivo dichiarato, forti di un rapporto consolidato con la Sampdoria che pone i nerazzurri come favoriti nella corsa al danese. Nella stessa città gioca anche Romero, centrale argentino che piaceva ai milanesi, ma per il quale la Juventus sembra avere accumulato un vantaggio difficile da colmare. Paratici, nell’ottica di ricostruire il reparto, sta puntando con forza anche su De Ligt: l’olandese piace a mezza Europa, ma la Juve si è mossa in anticipo e non sembra spaventata a fronte della richiesta monstre avanzata dall’Ajax. Tra i notiziabili spicca anche Mancini: il centrale atalantino è sospeso tra Inter e soprattutto Roma, e potrebbe diventare il primo obiettivo in caso di una cessione illustre tanto su un versante quanto sull’altro. Manolas e Skriniar sono gli elementi più corteggiati, in sospeso tra un rinnovo che li blindi e tentazioni irresistibili. Intanto la giostra si è messa in moto, e sembra andare più veloce che mai.