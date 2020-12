Gennaio uguale valzer delle punte: tutti i nomi già iscritti al gran ballo

Gennaio significa valzer delle punte. Da quando calciomercato è tale, non esiste sessione senza il gran ballo dei numeri nove. Perché c'è sempre un attaccante scontento e figuriamoci se non ci sono reparti avanzati che non funzionano. Tra chi non ingrana, chi non lo ha fatto e chi non lo farà, tutti cercano rimedio e soluzione. E così è anche quest'anno. Regina è la Fiorentina, pronta a rinunciare al prestito di Patrick Cutrone che il Wolverhampton potrebbe magari girare a Bologna e Parma. Club dai quali usciranno Federico Santander e Roberto Inglese, mentre i viola valutano Felipe Caicedo della Lazio che potrebbe lasciare Roma oltre al solito Krzysztof Piatek dell'Herta Berlino e non solo tra le ipotesi all'estero.

Vedi Napoli In Italia guardano verso Napoli in molti per due partenti: Arkadiusz Milik, che continua a far gola all'Inter (che continua senza sosta a seguire Olivier Giroud) e non soltanto, visto che la Juventus una finestra sul polacco potrebbe riaprirla; poi Fernando Llorente per il quale rispunta la Sampdoria. Il Torino cercherà un nove e potrebbe far partire Simone Zaza, non è da escludere che pure il Crotone e il Benevento si muovano nel reparto considerate le 10 e 12 reti fatte finora.