Genoa, 1° successo esterno. 2-1 sul campo del Frosinone, Piatek show

Mancava la vittoria in trasferta al Genoa, è arrivata sul campo del Frosinone. 2-1 il punteggio finale in favore del Grifone sotto il segno del solito Piatek, autore di una doppietta. Al Frosinone, ancora a secco di vittorie, non basta il primo gol in questa seria A. A segno Ciano, su calcio di rigore conquistato da Perica.

AVVIO DI MARCA CIOCIARA, POI CI PENSA IL PISTOLERO - Eppure il Frosinone aveva iniziato bene la partita, mettendo in difficoltà Radu (preferito ancora a Marchetti) nei minuti iniziali. Poi arriva la sentenza, arriva Piatek: sponda di Kouamè, il Pistolero fredda Sportiello con un preciso rasoterra. Passano appena 3 minuti ed il polacco raddoppia. Errore clamoroso di Salamon, Kouamé scappa con il pallone, entra in area e serve Piatek, che deve solo appoggiare in rete. E sono 8 in campionato per l'attaccante del Genoa.

IL PRIMO GOL IN QUESTA SERIE A DEL FROSINONE - I Ciociari, nonostante il doppio svantaggio, non si abbattono e provano a rialzare la testa. Perica conquista un rigore, Ciano dal dischetto non sbaglia. È il primo gol del Frosinone in questo campionato.

NELLA RIPRESA CAMBIA LA MUSICA - Tre gol, un palo e tante occasioni nel primo tempo. Nella ripresa il risultato non cambia, nonostante un Frosinone mai domo. Campbell e Salamon si divorano il gol del pari, poi lo stesso centrale nel finale sfiora il gol: colpo di testa perfetto, palla fuori di un soffio. È l'ultima emozione della gara, il Frosinone trova il primo gol ma la vittoria è ancora un miraggio. Primo successo esterno per il Genoa.