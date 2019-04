Genoa, 23 milioni in arrivo dall'Inter per Radu e Salcedo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattative in vista tra Inter e Genoa per la questione riscatti, spiega oggi La Gazzetta dello Sport. L'Inter può riprendere Ionut Radu, portiere ventunenne che sta ben figurando alla prima stagione in Serie A. In estate può essere comprato per 15 milioni, in caso di riscatto nel 2020 salirebbero a 18. L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di recomprarlo e dovrebbe essere acquistato anche Eddy Salcedo per 8 milioni bonus esclusi.