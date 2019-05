Genoa, -3 al traguardo: la volata per la salvezza è iniziata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il cammino verso la salvezza del Genoa prosegue non senza sussulti. Emozioni contrastanti pervadono i tifosi rossoblu dopo il pareggio casalingo contro la Roma. Se alla vigilia il punto contro i giallorossi di Ranieri poteva rappresentare un ottimo bottino, il rigore fallito nel recupero da Sanabria rappresenta un rimpianto per non avere chiuso definitivamente il discorso salvezza. Guardare avanti però è il diktat che arriva da Villa Rostan con il team di Cesare Prandelli che ha già iniziato a preparare il prossimo match che nasconde molte insidie. Sabato pomeriggio infatti il Grifone farà visita all’Atalanta dell’ex Gasperini. Non si giocherà all’Atleti Azzurri d’Italia, in via di ristrutturazione, ma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, teatro delle gare europee dei nerazzurri, ma la Dea ha dimostrato di essere una macchina perfetta, capace di giocare su due fronti fino all’ultimo istante. I lombardi infatti sono in corsa per il quarto posto e in finale di Coppa Italia contro la Lazio, che giocheranno proprio mercoledì prossimo.

Atalanta, Cagliari e Fiorentina - Il livello dell’attenzione dovrà rimanere alto per queste ultime tre sfide con l’obiettivo che è quello di conquistare punti per continuare a distanziare l’Empoli terzultimo. Le lunghezze di distanza dai toscani sono quattro e va messo a tutti i costi fieno in cascina per scongiurare ogni tipo di rischio. Si partirà sabato con l’Atalanta e si proseguirà sette giorni più tardi, il 18 maggio alle ore 18, contro il Cagliari di Rolando Maran che ha già conquistato la permanenza nel massimo campionato. L’ultima giornata vedrà i rossoblu impegni all’”Artemio Franchi” di Firenze contro i viola di Montella. Percorso non impossibile quindi per il Genoa ma la prestazione dovrà essere in linea con quella di domenica scorsa. Così la salvezza sarà sempre più reale.