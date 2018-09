Genoa, 8 gol in 6 giornate per Piatek: verso il record di Batistuta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E sono 8 in campionato. Krzysztof Piatek segna altri due gol ed aumenta il suo bottino personale. Impatto pazzesco dell'attaccante polacco sul campionato italiano: è il primo esordiente a segnare almeno otto reti nelle prime sei giornate di campionato. L’ultimo prima di lui era stato Karl Aage Hansen (Atalanta 1949/50).

Il Pistolero segna ed aiuta la squadra, come ha detto lo stesso Ballardini al termine della gara: "Il lavoro che fa per la squadra, aiuta molto i compagni, tiene palla e quando serve andare in profondità lui ci va. Siamo ancora all'inizio, deve continuare ad andare dritto sulla strada giusta che lui conosce".

Intanto Piatek si avvicina a grandi passi al record di un certo Gabriel Omar Batistuta: nella stagione 1994/95 l'attaccante argentino trovò la rete per 11 giornate consecutive. Certo, è presto, ma il Pistolero non vuole smettere stupire.