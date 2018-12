Genoa, a gennaio tentativo del Napoli per Kouamé

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tutti pazzi per Christian Kouamé, attaccante classe 1997 di proprietà del Genoa. Come riporta Sky, oltre alla Roma, c'è da registrare anche il forte interesse del Napoli. Il club azzurro ci proverà già a gennaio, pronto comunque – se non ci saranno le condizioni per portare a termine l’operazione già nella finestra invernale di mercato – a lavorarci per giugno, provando così ad anticipare la concorrenza.