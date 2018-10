Genoa, a gennaio tornano di moda Lazaar e Barreca

Due nomi per la fascia mancina del Genoa: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, a gennaio il club rossoblù cercherà un sostituto per Lazaar, ceduto al Milan negli ultimi giorni del mercato estivo e di fatto non sostituito. Nel mirino, di nuovo Achraf Lazaar del Newcastle, già molto vicino ad agosto. In alternativa, piace Antonio Barreca, ex Torino che al Monaco sta trovando grande spazio a corrente alternata.