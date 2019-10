Genoa, a Parma senza tre difensori: Andreazzoli cambia schema?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le due settimane più lunghe per il Genoa. La pausa per le Nazionali si era aperta col dubbio di Enrico Preziosi, la notte di riflessione per decidere o meno l’esonero di Aurelio Andreazzoli. Alla fine si è deciso per la conferma nonostante le voci insistenti che portavano verso Francesco Guidolin. Da quel momento il Grifone è tornato ad allenarsi focalizzando le attenzioni verso la difficile trasferta di Parma di domenica prossima. Una partita delicatissima, vista la classifica deficitaria dei rossoblu, da affrontare con lo spirito di chi vuole invertire la rotta.

Emergenza in difesa - Al “Tardini” il Genoa si presenterà con mezza difesa indisponibile. La gara contro il Milan ha portato l’infortunio a capitan Mimmo Criscito che lo terrà lontano dai campi per almeno due mesi. Oltre al difensore campano mancheranno anche Davide Biraschi, espulso nell’azione del rigore del vantaggio rossonero, e Cristian Romero, diffidato e ammonito nella gara del “Ferraris”.

Dubbio modulo - L’emergenza in difesa porterà Andreazzoli ad avere a disposizione solo tre centrali: Zapata, Goldaniga ed El Yamiq. Il dubbio riguarda se schierarli tutti e tre, quindi non avere nessun ricambio in caso di imprevisti, e proseguire con lo schema fin qui utilizzato, il 3-4-1-2, oppure provare il cambio di modulo con una difesa a quattro. L’ipotesi è vedere Zapata e Goldaniga al centro con Ghiglione o Ankersen a destra e Pajac a sinistra. Continuità o variare assetto? Indipendentemente da quale sarà la risposta, la squadra dovrà ritrovare lo smalto di inizio stagione evitando di commettere quelle ingenuità che hanno compromesso alcune partite. Siamo solo all'ottavo turno ma il Genoa deve tornare a fare punti.