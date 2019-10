Genoa, adeguamento per Kouame: il nuovo ingaggio sarà da 1,2 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adeguamento dell'ingaggio in vista per Christian Kouame con il Genoa. Dopo gli assalti dell'estate scorsa da parte di Bologna e Sassuolo, rispediti al mittente da Preziosi, e le ottime prestazioni in questo avvio di stagione, il presidente rossoblù vuole premiare l'attaccante e nelle prossime ore arriverà la firma che non cambierà la data di scadenza dell'ivoriano, fissata al 2023, ma che lo farà passare da uno stipendio di 450mila euro a uno da 1,2 milioni a stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.