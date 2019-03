Genoa, adesso il gol è un problema: 270 minuti senza segnare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’ultima gioia risale ormai a quasi un mese fa. A realizzare il gol del successo contro la Lazio al “Ferraris” è stato Mimmo Criscito con un bolide al 94’ che si insaccò alla sinistra di Strakosha. Da quel momento il Genoa non è più riuscito a gonfiare la rete avversaria. Nelle successive partite sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0, contro le ultime della classe Chievo - al “Bentegodi” - e Frosinone - in casa - e una sconfitta sabato scorso al “Tardini” contro il Parma. Un’astinenza quella rossoblu che dura esattamente da 270 minuti contro avversari che sarebbero dovuti essere alla portata, specialmente quando in casa il Grifone ha avuto la superiorità numerica per quasi un’ora di gioco. Certamente qualcosa è cambiato dopo la partenza di Piatek, punta che ha trascinato a suon di gol il Vecchio Grifone, ma mister Prandelli aveva dato un’impronta più corale alla manovra rossoblu trovando la rete con cinque marcatori diversi - Kouamé, Sanabria, Lazovic, Lerager e Criscito - nelle quattro gare successive alla partenza del polacco.

L'ATTACCO RALLENTA - Tony Sanabria ha impiegato davvero poco ad entrare nei cuori rossoblu timbrando il cartellino all'esordio pochi istanti dopo il suo ingresso a Empoli, la domenica successiva contro il Sassuolo e poi due settimane dopo contro la Lazio. Dopo il match contro i biancocelesti di Inzaghi il paraguaiano non è più riuscito a trovare la via del gol così come Kouamé. L’ivoriano invece è a secco dal 27 gennaio, il 3-1 al “Castellani” contro l’Empoli, sera anche dell’ultima marcatura dell’ultimo componente del tridente offensivo, ovvero Lazovic. All’appello mancano anche i gol di Goran Pandev. Il macedone, impiegato a spizzichi e bocconi in questo periodo dove non ha mai lesinato impegno e abnegazione, ha costretto il portiere avversario a raccogliere il pallone in rete solo due volte.

CALENDARIO IN SALITA - Adesso la palla tocca a mister Prandelli che sta lavorando per poter invertire la tendenza anche se il calendario, in questo senso, non dà una mano ai rossoblu. Domenica all’ora di pranzo ci sarà la Juventus, dopo la sosta i rossoblu andranno a Udine e dopo avranno nell’ordine Inter a Marassi, Napoli al San Paolo e il derby con la Sampdoria. Un ciclo di partite importanti dove il Genoa dovrà invertire la tendenza per regalare e regalarsi delle soddisfazioni e vivere con più serenità il finale di campionato. Curando per prima cosa il “mal di gol”.