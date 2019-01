© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michelangelo Minieri, agente di Christian Kouamè, ai microfoni di Sportitalia ha commentato l'interesse della Juve per l'attaccante del Genoa: "Se è vero che la Juventus l'ha messo in cima alla lista? Ma non è vero! In realtà piace a tantissime squadre e questo ci fa molto piacere".