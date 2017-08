Genoa, ag. Laxalt: "Piace alla Roma ma la Fiorentina ha fatto passi concreti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si scalda il mercato intorno al nome dell'esterno del Genoa Diego Laxalt. Pagine Romaniste ha intervistato il suo agente Vincenzo D'Ippolito per parlare del futuro del calciatore: "Sfida tra Roma e Fiorentina? Stiamo parlando come è successo anche a gennaio con Spalletti. E' una trattativa viva, ma non stiamo parlando direttamente con Monchi. La Fiorentina? Ha fatto passi concreti, vediamo cosa accadrà questa settimana".