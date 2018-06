Genoa, ag. Laxalt: "Vuole partire: club già informato. Lazio piazza gradita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato a Lalaziosiamonoi.it del futuro del proprio assistito: "Nessuno della Lazio ha parlato con me, col giocatore o con altri intermediari. Magari avranno parlato direttamente col Genoa, ma nessuno della dirigenza ci ha comunicato qualcosa. Il giocatore sta pensando solo alla Coppa del Mondo ora. Abbiamo però già informato il club della volontà di Diego ad andar via quest'estate. Ha migliorato il suo percorso di crescita e punta ad un top club sia a livello sportivo, quanto economico. Quello che posso dire è che non abbiamo ricevuto nulla di ufficiale da Genova, non so di negoziati con la Lazio. Al momento per me rimane un pettegolezzo della stampa. Sicuramente sarebbe una piazza gradita, è una squadra importante dove avrebbe la possibilità di giocare".