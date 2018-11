Genoa, ag. Radu: "Diventerà uno dei portieri più forti al mondo"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ai microfoni di Radio CRC è intervenuto Oscar Damiani, membro dell’entourage tra gli altri del portiere del Genoa Ionut Radu: “Mertens, Milik e Piatek? Difficile fare una graduatoria. Bisogna vedere come gioca la squadra, sono tutti diversi fra loro. Milik è forte, completo e sa giocare di squadra. Mertens veloce e abile come Paolo Rossi. Piatek rispetto agli altri ha un gran tiro e quindi i gol li farà sempre. È una bella realtà questo giocatore. Radu? E' un portiere con prospettive straordinarie. Castellini che lo ha allenato all’Inter dice che diventerà titolare dell’Inter e che ha delle doti straordinarie. Con l’under 21 ha fatto parate straordinarie. Ad Avellino ha fatto il suo. È molto sicuro e questa sicurezza forse lo porta a sbagliare. Ma Ionut Radu diventerà uno dei più forti al mondo, io di portieri me ne intendo. Lui ha comunque 21 anni e non va dimenticato. Gravillon? Siamo un gruppo di lavoro, lui ha un agente francese che lo ha portato in Italia. Lo seguiamo. Lui ha delle qualità eccezionali. A Pescara gli hanno dato quella fiducia di cui aveva bisogno. Si è parlato del Napoli ma è ancora prematuro. Non bisogna dimenticare poi che l’Inter ha sempre una prelazione sul giocatore, visto che viene dal suo settore giovanile".