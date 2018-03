Genoa, ag. Rossi: "La Nazionale per Pepito resta un sogno"

"La nazionale per lui resta un sogno, è normale che il pensiero giri nella sua testa come per tutti i giocatori italiani. Credo che una volta recuperata al 100% la condizione fisica, Giuseppe possa essere ancora potenzialmente un outsider per la nazionale". A parlare è stato Federico Pastorello, procuratore di Giuseppe Rossi, giocatore attualmente in forza al Genoa. "Ieri ero a Monaco a vedere l'amichevole della sua squadra - ha proseguito l'agente - e ti si illuminano sempre gli occhi quando lo vedi giocare perché non ci sono dubbi sulla sua la classe. Poco alla volta sta tornando anche dal punto di vista atletico, l'infortunio che ha avuto al flessore purtroppo ha frenato un può il suo percorso di recupero, però ieri l'ho visto già molto in forma quindi credo che anche lui potrà essere una pedina importante per questo finale di campionato del Genoa", le parole di Pastorello riportate da SportMediaset.