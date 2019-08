Genoa-Agudelo, le cifre dell’operazione: all'Huila andranno 2,5 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito dall’edizione on-line de Il Secolo XIX per portare in Italia Kevin Agudelo, centrocampista classe ‘98, il Genoa verserà nelle casse dell’Atletico Huila 2,5 milioni di euro più bonus. Il calciatore colombiano piaceva anche al Boca Juniors qualora fosse partito Nahitan Nández, da tempo nel mirino del Cagliari che però non ha ancora chiuso l’affare.