Genoa, allarme goleada anche con Juric: invertire presto la tendenza

In principio era la stanchezza. Mister Ivan Juric lo ha ripetuto spesso nella sala stampa di San Siro dopo il pesante ko contro l’Inter. I tre impegni ravvicinati hanno portato un dispendio di energie tale da arrivare “svuotati” alla sfida contro i nerazzurri di Luciano Spalletti. La sfida infrasettimanale contro il Milan, persa all’ultimo istante dopo un infortunio di Radu e ad un gol di Romagnoli, ha certamente pesato sul replay al “Meazza” ma non è l’unico motivo di una debacle che ha fatto male. La formazione rossoblu è stata incapace di reagire dopo il primo gol dei padroni di casa, che ha lasciato diversi dubbi non tanto sulla posizione irregolare di Gagliardini ma sul tocco di Biraschi inteso dal direttore di gara come una giocata vera e propria, per poi crollare nel finale con i due gol di Joao Mario e Nainggolan. Una prestazione al di sotto della sufficienza al cospetto invece di una squadra spietata e rivitalizzata dal tecnico di Certaldo, capace di agganciare il Napoli in scia della Juventus piglia tutto.

TERZA GOLEADA STAGIONALE - In undici partite il Grifone è la seconda peggior difesa del campionato con 24 reti incassate insieme al Frosinone. Peggio ha fatto solo il Chievo fanalino di coda con 28 gol subiti. E non solo. I rossoblu hanno subito la terza goleada stagionale. La prima fu sotto la gestione di Davide Ballardini a Reggio Emilia con il Sassuolo, anche se in quell’occasione va sottolineata la vena realizzativa dell’attacco con la doppietta di Piatek e la timbratura di Pandev, per il 5-3 finale. La seconda invece in casa della Lazio con il 4-1 conclusivo grazie alla doppietta di Immobile e alle reti singole di Caicedo e Milinkovic-Savic. Una tendenza da invertire al più presto visto la difficoltà del prossimo impegno. Al “Ferraris” infatti arriverà il Napoli di Carlo Ancelotti in una sorta di Davide contro Golia e di conseguenza il Genoa dovrà porre più attenzione alla fase difensiva.