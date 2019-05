Genoa, almeno il finale fa ben sperare

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvare il salvabile. Dopo il 2-1 subito dall'Atalanta, che lascia il Genoa amareggiato soprattutto visto l'errore di Zukanovic. È questa la missione di Cesare Prandelli: motivi per sorridere, il tecnico di Orzinuovi non ne avrà molti. Ma si può consolare col finale, e anche prenderne spunto. A un passo dal triplice fischio, i suoi ragazzi hanno dato la reazione che ci si aspettava. Magari un po' prima, ma è comunque qualcosa che lascia spiragli positivi per il futuro.

Il Genoa ha voglia: non è stato sempre così evidente in stagione, a essere onesti. C'è un giocatore che è oro puro come Cristian Romero, c'è l'esperienza di Goran Pandev. Tra le cose da cui prendere spunto, per esempio, proprio la scelta di puntare su Lapadula e non sul macedone. Niente colpe all'ex Milan, ma è evidente che sia arrugginito e che il Genoa, da Piatek in poi, abbia un problema grosso come una casa con il gol. Non lo risolve neanche Christian Kouamé: ha un gran futuro, ma le skills in finalizzazione vanno migliorate. È il rovescio della medaglia di un Genoa che oggi può dire di avere combattuto. Almeno alla fine.