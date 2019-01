© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa alza l'offerta all'Empoli per Rade Krunic. Il classe '93 è l'obiettivo numero uno per il centrocampo del Grifone e così, secondo la Gazzetta dello Sport, gli uomini mercato di Preziosi alzeranno l'offerta a 7 milioni di euro. L'Empoli per il momento non si muove da una richiesta di 10 milioni, ma la trattativa va avanti.