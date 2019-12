© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Michal Krmencik è molto vicino, ma il Genoa non si accontenta: Mattia Destro è il nuovo obiettivo di Preziosi per il mercato dei rossoblù, secondo Sky. Per lui sarebbe un ritorno (il quarto dopo quelli di Perin, Behrami e Nicola), con l'evidente intento del club di riportare a Pegli calciatori e uomini che conoscano bene l'ambiente e le sue difficoltà.