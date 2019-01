Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sull’asse Genova Empoli fioccano i possibili affari. Non solo ok corteggiamento dei toscani nei confronti di Kownacki, ma anche il lavoro che la controparte rossoblu ha cercato di tessere come una fitta trama di mercato. I discorsi inizialmente nati per Krunjic e Marchetti si sono ora spostati sul talentuoso Mina Zajc. Lo sloveno è un obiettivo del grifone che potrebbe quindi spingere per arrivare alla positiva conclusione dell’affare.