Juventus e Inter su Cristian Romero del Genoa. Il difensore classe 1998 sta facendo molto bene in questa stagione con la maglia rossoblù e i due club gli hanno messo gli occhi addosso. Difficile che Preziosi voglia cederlo adesso ma se i nerazzurri dovessero salutare Miranda ecco che Marotta potrebbe accelerare, formulando un'offerta al presidente dei liguri per anticipare il suo ex compagno di mercato Paratici. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.