Genoa, anche Zajc, Brlek e il collaboratore Bressan positivi al Covid-19: il comunicato del club

Altri casi di positività al Covid-19 in casa Genoa. Questo il comunicato del club: "Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì".