Genoa, ancora incerto il futuro di Ballardini. Nicola in attesa

Tutto da scrivere il futuro di Davide Ballardini, nonostante una salvezza col Genoa acquisita con largo anticipo. Preziosi e Perinetti - si legge su Il Secolo XIX oggi in edicola - non hanno ancora sciolto le riserve, ma hanno promesso di fare chiarezza in tempi piuttosto ristretti.

In caso di addio, l'allenatore in pole per sostituirlo è Davide Nicola.