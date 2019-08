Genoa, Andreazzoli: "Arrivi importanti in estate, alcuni anche inattesi"

Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, parla ai microfoni di Sky commentando un precampionato molto positivo per i colori rossoblù: "Auspicavamo di riportare l'entusiasmo in rossoblù, il lavoro è andato come avevamo preventivato e siamo stati ospitati con grande affetto e simpatia. Siamo vicini di essere tornati più vicini ai nostri tifosi. Schone e Saponara? Ho avuto buone risposte, da tutte, i calciatori sono quelli che volevano anzi è arrivato qualcosa in più rispetto a quello che ci aspettavamo, è stato bravo il presidente. Manca solo un attaccante? Ne abbiamo sei e sono tanti, non credo ci manchi qualcosa. Come è già capitato di dire, facciamo le nostre valutazioni sui nostri attaccanti, che sono molti. Avremo necessità di fare ulteriori verifiche e poi decidere, senza premura"