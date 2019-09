Fonte: Dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

Nel corso della conferenza stampa prima della gara contro il Bologna, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha parlato del dialogo avuto col presidente Preziosi: "Abbiamo parlato anche nella giornata di ieri, lo faremo anche stasera. Poi c'è un confronto normali su situazioni variabili. Dopo l'Atalanta avevamo uno stato d'animo positivo, ieri avevamo uno stato d'animo più amaro anche se, devo dire, abbiamo concordato che poi in definiva siamo mancati in una ventina di minuti nel secondo tempo perchè il primo tempo è stato disputato bene. Ma, come accaduto la scorsa settimana, siamo stati bravi a riordinare le idee pareggiando. Poi abbiamo rovinato l'immagine di quella gara col terzo gol. Tornando al dialogo col presidente è stato molto amabile e non come è stato riportato".

Bello vedere un dialogo fra lei e il presidente.

"Ero in ufficio quando ho parlato col presidente e avevo anche la porta chiusa. Io credo che, fino a questo momento, tutto qua dentro è andato nella maniera che ci auspicavamo andasse. Poi è ovvio che siamo tutti figli dei risultati e quindi ci sono dei momenti in cui gli umori possono cambiare. Se poi chi l'ha scritto ha elementi più dettagliati di quelli che ho io e il presidente allora è un altro discorso".