© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è soddisfazione nelle parole di Aurelio Andreazzoli al termine della gara che ha visto il suo Genoa imporsi sulla Fiorentina per 2-1. Ai microfoni di Radio Rai il tecnico rossoblu ha così commentato la prestazione di Marassi:

"I tempi sono ristretti, ma dobbiamo imparare a fare le cose e anche a gestire le emozioni, sarebbe opportuno trovare la possibilità di chiudere le partite vanno chiuse. Oggi non abbiamo avuto questa capacità, un po' per nostre colpe, un po' per bravura di Dragowski che ha fatto tre o quattro parate notevoli. Poi con l'episodio del calcio di rigore qualche fantasma è venuto fuori, ma bisogna fare i conti anche con un avversario che non ci sta a perdere e butta in campo tutte le sue energie.

Ci è andata bene con il palo, sarebbe stato un disastro uscire dal campo con un pareggio in una gara come quella di stasera. E' andata bene così e siamo contenti, penso che siamo riusciti a dare al pubblico quello che si aspettava di vedere da noi, sono soddisfatto. Penso che sia l'aspettativa di ogni allenatore creare produttività, se poi arriva anche il bel gioco, tanto meglio".