Genoa, Andreazzoli: "Episodi tutti a sfavore. Infortunio Criscito sembra grave"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro il Milan, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "E' stata una partita che si è risolta in maniera episodica, non siamo riusciti a portarli a nostra favore. Sul vantaggio di 1-0 abbiamo avuto una grande occasione ma quando non concedi nulla al Milan e li togli il controllo della gara e sei più produttivo, fai più di loro e butti all'aria tutto in un momento in modo stupido per come si è svolto, si vedono cose del genere nelle parrocchie. Sono stati bravi loro a riprenderla e bravi noi a mettere in difficoltà il Milan in 10, fino al calcio di rigore: un episodio che a volte va bene, a volte va male, è stato bravo Reina. Mi è dispiaciuto molto per Biraschi che aveva giocato al posto di Criscito, non è stato facile giocare senza capitano. Esonero? Preferisco parlare di ciò che è successo in campo, il resto non è sotto il mio controllo. Cosa è mancato al Genoa? Non è sfortuna, sono episodi, la sfortuna non c'entra nulla con il calcio. Subire un gol come il primo è una cosa assurda, ma non vorrei sottolineare un aspetto negativo sui miei calciatori che sono stati positivi e mi hanno dato gioia per come hanno giocato la gara e per come hanno aggredito il Milan. Anche a me è piaciuto più il Genoa del Milan ma il risultato piace più a Giampaolo. Criscito? E' un infortunio muscolare al flessore, io credo importante, è uscito con le stampelle, è un lusso che non ci possiamo permettere anche se Biraschi ha giocato benissimo, è stato sfortunato sul fallo di mano che a volte è incontrollabile".