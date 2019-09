Genoa, Andreazzoli: "Il pari sarebbe stato più giusto, caldo terribile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta per 2-1 subita in casa contro l'Atalanta, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "Sono stati bravi come l'Atalanta, bisogna fare un applauso a tutti i ragazzi, in questa giornata così calda, terribile, i ragazzi hanno fatto uno sforzo notevole, brave entrambe le squadre. I numeri dicono che sarebbe stata una gara da pari, non è stato così nel risultato, c'è rammarico ma dobbiamo accettare perché il colpo di un gran calciatore ha messo tutto il bottino dalla parte dell'Atalanta. La gara ha detto che i numeri, tiri, parate e resto, sono pari, credo che ne usciamo confortati da quello che volevamo verificare".