Genoa, Andreazzoli la prima scelta per la panchina rossoblù

In settimana summit per la panchina del Genoa e se non dovesse rimanere Prandelli i profili valutati sono quelli di Leonardo Semplici e Aurelio Andreazzoli, come vi abbiamo raccontato quest'oggi. Ma stando a quanto raccolto dalla redazione di Sky in serata, sarebbe l'ex Empoli la prima scelta del club di Enrico Preziosi, con la separazione da Prandelli che si avvicina ora dopo ora.