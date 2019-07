Genoa, Andreazzoli: "La trasferta con la Roma sarà un tuffo nel passato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Genoa Aurelio Andreazzoli ha commentato così ai canali ufficiali del club il sorteggio di Serie A: "D’abitudine mi focalizzo solo sulla prima giornata. La trasferta con la Roma sarà per me un tuffo nel passato. Mi è sempre difficile fornire pareri sensati, basandoli su previsioni che poi non si rivelano tali. Gare sulla carta proibitive alla resa dei conti si trasformano in abbordabili e viceversa. Il calcio è bello per questo, trovi trappole dove meno le aspetti. Debuttare fuori casa? Mi dispiace! Vorrà dire che dovremo aspettare la sosta prima di mettere in formazione il dodicesimo uomo”.