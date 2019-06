Genoa, Andreazzoli: "Pinamonti valore aggiunto, un sogno tornare qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio Andreazzoli, nuovo tecnico del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sua nuova avventura: "Con Spalletti non ci siamo detti nulla, non c'è stato modo di parlare. Ci siamo appena salutati, come al solito lui arriva per ultimo. Per ora non ci siamo ancora detti nulla".

Come commenti l'arrivo di Pinamonti?

"Non c'è solo Pinamonti, abbiamo Kouamé, Favilli, Pandev e ancora qualcuno in entrata. Il Presidente farà di tutto per allestire una squadra competitiva. Pinamonti è un valore aggiunto, sono tutti ragazzi giovani sul quale mettere energia e pazienza. Speriamo si impongano sin da subito. Noi siamo confortati dalla voglia che abbiamo di mettere del nostro sulla costruzione e il miglioramento di questi ragazzi".

Il senso di appartenenza del Genoa?

"Non credo che possa sembrare fuori moda, chi ha sentimento non può prescindere dal senso di appartenenza, il calcio ne è testimone. Da giovane avevo la possibilità di andare a vedere la partita a Marassi, quelle sensazioni mi sono rimaste dentro. Non ho mai pensato di tornare in queste vesti, il presidente ha pensato di far diventare reali quei sogni".