Genoa, Andreazzoli: "Pochi gol? Disagio evidente. Alziamo l'asticella"

"È chiaro che un disagio ci sia stato". Il Genoa di Aurelio Andreazzoli arriva alla sfida col Parma dopo due settimane in cui la posizione del tecnico, infine confermato, è stata più volte messa in discussione.

Come si affronta il Parma?

"È una squadra difficile da fronteggiare: conosciamo le loro peculiarità, oltre a un certo tipo di gioco hanno anche gli uomini adatti. Dovremo essere bravi ad affrontarli, sapendo che sono abituati ad essere affrontati".

Come ha vissuto questa sosta?

"Allo stesso modo delle altre due: dà fastidio interrompere un lavoro proficuo. Per fortuna in questo caso non ci sono stati altri problemi legati a infortuni o ritardi. Colgo l'occasione per ringraziare i ragazzi di Chiappino: abbiamo avuto modo di vederne qualcuno molto interessante".

Pandev ha detto che la squadra è con lei.

"Lo ringrazio, sono parole che mi hanno fatto molto piacere. I ragazzi si sono comportati sembre bene: la squadra ha sempre giocato partite interessanti. A parte due gare, credo sia evidente che la squadra si sia comportata molto bene. Ora mi aspetto che l'asticella si alzi: non basta il livello alto che abbiamo tenuto".

Si segna poco.

"È importante essere produttivi, bisogna esserlo anche quanto ai gol segnati. Squalificati e infortunati? Non ci sono grandi novità. Barreca si è allenato in pieno per quasi tutta la settimana, è recuperato. Criscito sta facendo il suo percorso. Porteremo Vasco da Cunha".