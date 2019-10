© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio Andreazzoli recupera Antonio Barreca. In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico del Genoa ha analizzato la situazione della squadra dal punto di vista delle assenze: "Barreca si è allenato in pieno per quasi tutta la settimana, è recuperato. Criscito sta facendo il suo percorso. Porteremo Vasco da Cunha, prestatoci da Chiappino (allenatore della Primavera, ndr)".