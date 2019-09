© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli ha parlato anche dell'avvio di stagione di Romero: "Secondo me lui può migliorare molto. È già migliorato molto, è più spregiudicato in un ruolo al quale forse non era abituato. Questa cosa ci rallegra e siamo contenti per lui. Poi lui può giocare da centrale, come spesso in passato, lo rifarà nel momento del bisogno. Siamo contenti perché il ragazzo sta migliorando. Deve stare più attento ai gialli, come lui stesso ha detto, perché un difensore centrale con un peso di un cartellino giallo subito diventa un problema".

