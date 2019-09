Genoa, Andreazzoli: "Smarrito atteggiamento delle prime gare, c'è paura"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro la Lazio per 4-0, il tecnico del Genoa, Aurelio Andreazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Un risultato pesante, meritavamo di perdere contro una squadra molto più forte di noi sotto tanti punti di vista, quello tecnico, quella della qualità e nella convinzione di poter fare male all'avversario quando vuole. Noi possiamo recriminare che abbiamo diverse opportunità ma non riusciamo a prenderne vantaggio, è stato bravo il portiere ma il risultato così diventa più pesante. La cosa che mi infastidisce è il timore riverenziale. Nelle prime avevamo un atteggiamento completamente diverso che al momento abbiamo smarrito, sembriamo impauriti nel fare quello che dobbiamo fare, o ci basiamo sul gioco come abbiamo fatto nelle prime giornate o non andiamo da nessuna parte. La squadra ha paura? Parlo della realtà, quando vedo il tentativo di perseguire giocate che nelle prime giornate accadevano e ora non più mi faccio delle domande, o riprendiamo quella strada o diventa un problema perché in Serie A è difficile. E contro la Lazio il problema diventa più evidente".